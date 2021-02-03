Глава Запорожской ОГА назвал причину отключения энергоблоков на ТЭС

Учитывая то, что город Энергодар питается от тепловой электростанции в городе пропало энергоснабжение.
«В кратчайшие сроки энергообеспечение города восстановлено через резервную линию. Во время отключения, все больницы были обеспечены бесперебойным питанием, в том числе за счет резервных генераторов. Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются. Сейчас питание восстановлено по 2-м из 3-х существующих линиях. Работы продолжаются», – написал председатель ЗОГА.
Также прокомментировал ситуацию и мэр Энергодара Дмитрий Орлов. По его словам, причин для паники нет:
«В первую очередь, хочу заверить: поводов для паники нет! Никаких эвакуаций, о которых уже пишут чушь в социальных сетях! Так, произошла авария, в результате чего город остался без света. Как сообщила нам ЗаТЭС ДТЭК, в 19:30 отключился трансформатор АТ-1,2 с группой АО-1,2 дифзащитой. «Выбило» блок № 2, затем блок № 3 - от потери собственных нужд. Причина отключения блока № 4 еще выясняется».
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