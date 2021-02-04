Названа песня, которую Украина представит на Евровидении-2021. Видео

На конкурсе Евровидение-2021 группа Go_A представит песню «Шум». Об этом артисты сообщили на своей странице в Instagram.
«Привет друзья! Вот уже выбор сделан! Для нас это действительно большая неожиданность. Когда мы выбирали три песни на рассмотрение жюри, то подумали, что не можем не включить в список Шум, ведь многие из вас просил отправить ее на Евровидение. И мы подумали, что это будет своеобразное проявление внимания к людям, которым эта песня пришлась по душе», - сообщили музыканты.
Напомним, клип на песню «Шум» был представлен 22 января, он собрал уже почти 500 тысяч просмотров в YouTube.
Отметим, что в марте Go_A представят обновленный вариант песни, с которой поедут в Роттердам, где состоится Международный песенный конкурс Евровидение-2021.
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