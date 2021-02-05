Полиция: Жительница Днепра, сообщившая о похищении новорожденного, сама выбросила его в выгребную яму

РепортерUA 05 Фев 2021 - 15:47

Стали известны подробности происшествия в Днепре с женщиной, у которой неизвестные якобы приняли роды на дому и похитили младенца. Как выяснилось, 40-летняя женщина родила дома мальчика, но после этого завернула его в пакет и выбросила в выгребную яму, сообщают в полиции.

По словам матери, ребенок родился мертвым. 

Тело младенца обнаружено во время проведения следственных действий на территории домовладения женщины. В ходе обыска в сливной яме туалета был обнаружен пакет с телом новорожденного мальчика.

Сейчас тело ребенка направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Женщина сообщила, что придумала историю о продаже младенца, чтобы скрыть его смерть.

Учитывая выявления новых фактов, следователи открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка) и по ч. 1 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа). Расследование продолжается. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, жительница Днепра родила ребенка на дому 27 января, а в больницу попала через несколько дней в тяжелом состоянии. Она заявила, что согласилась стать суррогатной матерью и за 500 тысяч гривен выносить ребенка. По ее словам, неизвестные приняли у нее роды и скрылись с новорожденным, оставив роженицу без помощи.

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