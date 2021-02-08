В Чехии и Словакии выпал цветной снег. Фото

РепортерUA, фото lidovky, Instagram 08 Фев 2021 - 12:59

В Чехии и Словакии на выходных падал цветной снег - по данным Словацкого гидрометеорологического института, это связано с тем, что розовая пыль из Сахары достигла территорий стран в юго-западном воздушном потоке, сообщает Радио Свобода.

Из-за необычного явления снег, который сейчас покрывает большую часть территории Чехии и Словакии, имеет розовый и оранжевый цвета,.

«Над Сахарой ​​вследствие ветров большое количество частиц пыли попало в воздух, который благодаря южному воздушному потоку достиг старого континента. Частицы пыли в воздухе омыли осадки, и на снегу их хорошо видно », - объяснила причину явления метеоролог Дагмар Гонсова.

Особенно живописными под цветным снежным покрытием выглядят лыжные трассы и зимние санатории в горах, пишут чешские СМИ.

Таким снегом в субботу засыпало и другие страны Европы, в частности испанские Пиренеи, Францию, Швейцарию и австрийский Тироль.

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