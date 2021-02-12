В Техасе на трассе столкнулись 133 автомобиля: погибли шесть человек. Фото

Накануне в северо-восточной части Техаса произошло масовое ДТП при участии 133 автомобилей. В результате аварии умерли уже шесть человек. По данным разных источников, еще 36 были доставлены в больницы с травмами разной степени сложности, в целом пострадали более 60 человек. Об этом со ссылкой на полицию в четверг, 11 февраля, сообщила телекомпания CNN.
В службе скорой помощи сообщили, что несколько пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии.
По словам главы пожарной службы, большинство граждан, попавших в ДТП, были спасены и эвакуированы. Специалисты проверяют каждый автомобиль на наличие в ней людей.
Причиной аварии в полиции называют обледенение дороги.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.