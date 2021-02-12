Где запорожцам провести время в эти выходные дни: анонс

Последний месяц зимы в самом разгаре, но февральский мороз не станет помехой запорожцам для того, чтобы в эти выходные посетить несколько интересных и занятных мероприятий в нашем городе. РепортерUA подготовил небольшой, но достойный внимания список событий, которые должны пройти в Запорожье в ближайшие два дня для того, чтобы скрасить ваш досуг.
Театр
В эту субботу, 13 февраля, в 18:00 в зале ДК «Орбиты» пройдет комичная театральная постановка режиссера Андрея Романова «Муж на час». Это, по-своему, оригинальное, веселое и смешное театральное выступление с весьма неожиданным финалом. Представление продемонстрирует зрителям, что даже если в их жизни идет череда черных и неудачных полос, судьба предоставит шансы, которые похожи на анекдот. Уморительная комедия с легким юмором, которая не оставит равнодушных замужных женщин и закоренелых холостяков.
Филармония
В это воскресенье в 12:00 в Запорожской областной филармонии (Концертном зале им. Глинки) всем детям и их родителям откроется волшебный портал в прекрасный мир классической музыки. Слушателям выпадет шанс насладится живым исполнением бессмертных классических музыкальных произведений как и зарубежных, так и отечественных композиторов. А дети смогут получить заряд вдохновенья и расширить свой культурный кругозор. Хиты мировой музыкальной классики, инструментальные и танцевальные жанры, а также изумительное звучание симфонических музыкальных инструментов подарит аудитории незабываемые мгновенья проведенные во время этого потрясающего действа.
Театр
В это воскресенье в 18:00 в театре им. Магара состоится театрализованный танцевальный концерт «Viva Flamenco». Чувство ритма и неподдельные эмоции зрителям подарит театрально-танцевальная постановка под руководством Татьяны Лещовой. Концерт испанской музыки, который предоставит яркие впечатления. Фламенко – это блестящий сплав испанской гитары, невероятного пения и андалузского танца. Экспресивность, великолепие и душевность зачаруют вас этим воскресным вечером.
Мастер-класс
В эту субботу 13 февраля Музей науки у Флика открывает собственную лабораторию для производства духов. Этот мастер-класс предназначен специально для тех, кто хочет интересно и с пользой провести свои выходные с детьми и попробовать сделать подарок любимому человеку собственными руками. Все желающие смогут создать бомбочку для ванной, саше, лавовую лампу и даже духи. Вас ждет масса любопытных экспериментов и возможностей, чтобы проявить себя в рукоделии.
В День влюбленных запорожцев приглашают вместе со своей второй половинкой посетить театр-лабараторию «Ви» и насладиться специально подготовленной к празднику концертной программой «И смех, и слезы и любовь» под руководством Ольги Петровской и Еленой Горбуновой. Великолепная театрально-концертная постановка по мотивам произведений Александра Вертинского не оставит ни одну пару равнодушной к действу в этот чудесный день.