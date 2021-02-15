Запорожцы отмечают 32-ю годовщину вывода войск из Афганистана. Фото

РепортерUA 15 Фев 2021 - 12:07

Сегодня, 15 февраля, в День чествования участников боевых действий на территории других государств представители власти и общественности собрались у памятника воинам-интернационалистам в Запорожье на Аллее Боевой Славы.

В этом году отмечается 32 годовщина вывода войск из Афганистана. В мероприятии приняли участие представители власти, священнослужители, представители общественных организаций и жители города.

День вывода войск из Афганистана - это праздник ветеранов-афганцев и день памяти и скорби по всем погибшим воинам-интернационалистам. Война в Афганистане длилась долгих десять лет. Домой не вернулись почти 4 тысячи украинских воинов, в том числе погибло 130 жителей Запорожской области. Более 1500 инвалидов-афганцев и почти 7000 участников боевых действий в Афганистане проживает в Запорожской области.

Запорожцы почтили память погибших во время военных действий минутой молчания. В завершение мероприятия участники возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.

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