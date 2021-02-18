Официально: Все запорожцы будут вакцинироваться от COVID бесплатно в порядке очереди

В конце февраля - начале марта в Запорожской области начнется кампания вакцинации против COVID-19. Прививки запорожцам сделают бесплатно и только проверенными вакцинами. Об этом во время пресс- конференции по подготовке региона к вакцинации от COVID-19 рассказал директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Алексей Кулинич.
По его словам, уже в более чем 90 странах мира начата вакцинация. Вакцинированный человек не болеет тяжелой формой заболевания и не умирает от осложнений болезни. Также иммунизация населения позволит уменьшить циркуляцию вируса.
Сейчас в Украине планируют использование вакцины AstraZeneca и Pfizer. Поставка вакцины в Украину и Запорожскую область в частности планируется в ближайшее время. По его словам, летальных случаев после иммунизации, и не только от COVID, не существует. Александр Кулинич заверил, что в некоторых случаях человек умирает, но это не из-за последствий вакцинации.
Об особенностях проведения вакцинанции рассказала областной координатор по вопросам вакцинации Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Марина Колерова. Кампанию по вакцинации от коронавирусной болезни в 2021-2022 году будут проводить в пять этапов. Прививки планируется завершить через год - в марте 2022 года. Затем, во время пятого этапа, будут вакцинированы все слои населения от 18 до 60 лет, которые не вошли в приоритетные группы.
Основной задачей вакцинальной кампании является охват вакцинацией против коронавирусной болезни в течение 2021-2022 года не менее 50% населения Украины. Планируется вакцинировать следующие целевые группы в порядке очередности: все медицинские работники, в первую очередь - работающие с больными и которые имеют высокий уровень возможного инфицирования; все работники экстренной медицинской помощи, включая водителей; люди, которые находятся в специализированных учреждениях (интернатах, домах престарелых); работники специализированных учреждений (интернатов, домов престарелых); люди старше 80 лет.
Проводить вакцинацию будут мобильные бригады и территориальные центры первичной медико-санитарной помощи. Как отметила Марина Колерова, вакцины в Запорожской области будет достаточно. Каждый желающий может записаться на прививку у своего семейного врача, через контакт-центр Министерства здравоохранения или онлайн на веб-портале Министерства здравоохранения. Приоритеты в первоочередности вакцинации будут предоставляться людям из группы риска.
По предварительным данным, в Запорожской области среди медицинских работников, а также подопечных и персонала специализированных учреждений на первом этапе планируется вакцинировать более 10 тысяч людей.
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