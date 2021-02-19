В Шевченковском районе Запорожья 18-летний парень по неосторожности застрелил своего друга. Фото

Ночью запорожские патрульные получили информацию об огнестрельном ранении у подъезда многоэтажки на улице Воронина (Шевченковский район). В полицию сообщили медики.
Прибыв по указанному адресу инспекторы обследовали подъезд и обнаружили открытую дверь на 8-м этаже, на полу виднелись следы крови. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, в одной из комнат квартиры, патрульные обнаружили парня с огнестрельным ранением, без признаков жизни. Медики констатировали смерть. Также в квартире находилась мать, которая пояснила, что спала и не слышала выстрелов или шума борьбы.
В дальнейшем, патрульным удалось установить, что вызвал скорую житель первого этажа этого подъезда, однако дома его не было. При обследовании прилегающей территории, под балконом, полицейские заметили на снегу следы, которые вели в соседнюю лоджию, под которой обнаружили немалый арсенал оружия.
Впоследствии, 18-летний юноша самостоятельно обратился на линию 102, с сообщением о своем местонахождении. Во время общения с патрульными он рассказал, что по неосторожности выстрелил в своего товарища и, испугавшись, спрятал оружие под балконом и скрылся. На место происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции №3.
Решается вопрос относительно задержания парня в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины.
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