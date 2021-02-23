Суд оштрафовал директора Департамента культуры и туризма из-за фестиваля «Khortytsia Freedom»

Запорожский апелляционный суд оштрафовал директора Департамента культуры и туризма горсовета Сергея Белова на 34 тыс. гривен за нарушение правил карантина во время проведения фестиваля «Khortytsia Freedom». Об этом сообщается на сайте суда.
Вчера, 22 февраля, Запорожский апелляционный суд в открытом судебном заседании рассмотрел апелляционную жалобу Сергея Белова на постановление Ленинского районного суда г. Запорожье от 16 декабря 2020 года, которой он признан виновным в нарушении правил карантина людей по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях . Суд взыскал с него 34 тыс. гривен штрафа и 420 гривен судебного сбора.
Как установил суд первой инстанции, 24 сентября 2020 года в отношении директора Департамента культуры и туризма Запорожского горсовета Сергея Белова был составлен админпротокол, согласно которому в течение 19 и 20 сентября 2020 года с 12:00. по 23:00 он организовал и провел фестиваль «Хортица Freedom», в ходе которого нарушил правила карантина людей, не обеспечил соблюдение между участниками мероприятия физическую дистанцию в 1,5 м и 5 м. на одного человека, чем нарушил требования п.п.1 п.11 постановления Кабинета Министров Украины №641 от 22.07.2020 г.
Сергей Белов обжаловал постановление районного суда, поскольку считал его незаконным и необоснованным. В судебном заседании апелляционной инстанции сторона защиты поддержала свои апелляционные требования, просила производство по делу закрыть и освободить Белова от административной ответственности при отсутствии состава административного правонарушения.
По результатам апелляционного рассмотрения судом вынесено постановление, которым апелляционную жалобу Сергея Белова оставлили без удовлетворения, решение местного суда - без изменений. Апелляционный суд пришел к убеждению, что суд первой инстанции правильно оценил обстоятельства дела и дал верную юридическую оценку.
Постановление апелляционного суда обжалованию не подлежит.
Напомним, проведение фестиваля, на одном из брифингов раскритиковал и глава МОЗ Максим Степанов.
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«Это просто «трэш» какой-то»: глава МОЗ раскритиковал проведение в Запорожье «Khortytsia Freedom». Видео
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