В Украине сделали первую прививку от коронавируса. Фото

В Украине сделали первую прививку от коронавируса. Препарат CoviShield вкололи врачу-реаниматологу опорной по ковиду Черкасской областной больницы Евгению Горенко. Об этом сообщает LB.ua.
Перед прививкой ему измерили температуру и провели инструктаж, сообщает корреспондент LB.ua. Врач рассказал, что чувствует себя нормально, но немного волнуется из-за историчность момента.
«Если в общем - вакцинация является маркером цивилизованного общества. Нужны патроны на фронте? Нужна амуниция? Так же в медицине. Лучше быть предупрежденным, чем потом лечить осложнения болезни», - отметил он.
Второй вакцинировали старшую сестру реанимационного отделения Нонну Хачатрян. Саму процедуру прививки выполняла врач мобильной бригады Людмила Доценко.
После укола пациентов обязательный контроль врача в течение 30 минут, чтобы обезопасить себя от возможной реакции.
Напомним, что преперат AstraZeneca индийского производства доставили в Украину вчера, 23 февраля. Груз в аэропорт «Борисполь» доставил самолет Турецких авиалиний. Украина получила 500 тысяч доз.
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