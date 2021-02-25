Зоны отдыха и фонтан: как будет выглядеть площадь Запорожская после реконструкции. Фото

РепортерUA 25 Фев 2021 - 14:55

В городском совете показали, как будет выглядеть площадь Запорожская после реконструкции. Она должна стать частью единой зоны отдыха, которая будет располагаться на двух берегах Днепра. 

В перспективе на площади Запорожской будут фонтан, площадка для катания на скейтах. Зона отдыха на двух берегах Днепра будет включать в себя уже обновленный Правобережный пляж, площадь и парк Энергетиков, парк Металлургов и Дворец детско-юношеского творчества, площадь Запорожскую.

Ранее РепортерUA сообщал о том, что реконструкция площади обойдется в более чем 90 млн грн. 

Как сообщал РепортерUA ранее, 22 февраля 2016 года, на сайте Запорожского городского совета появилось распоряжение городского головы о переименовании площади им. Ленина в площадь Запорожскую.

20 февраля 2020 года рабочие приступили к сносу 11-метрового постамента, на котором ранее размещался памятник Ленину. Работы по демонтажу обошлись городу в 1 млн 426 тысяч 586 грн.

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