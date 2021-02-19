Реконструкция площади Запорожской обойдется городу в более чем 90 млн грн: что уже выполнено. Фото

РепортерUA, фото из архива редакции и сайта Запорожского горсовета 19 Фев 2021 - 12:16

В Запорожье реконструкция площади Запорожской рассчитана на четыре очереди, некоторые работы уже выполнены. В дальнейшем необходимо откорректировать проектно-сметную документацию второй очереди.

Как сообщили РепортерUA в Департаменте инфраструктуры и благостройства Запорожского горсовета, на участке уже выполнили земляные работы и обустроили подпорные стенки. Кроме того, подрядчики выполнили демонтаж постамента памятника, демонтаж плит с подпорной стены смотровой площадки и обустроили лестничный марш. Стоимость профинансированных уже работ по договору, заключенным с подрядной организацией ООО ООО «Строительная компания «Стройреконструкция», составляет 11 млн 747 тыс, 645 гривен. 

Общая сметная стоимость проекта - 90 млн 862 тыс., 776 грн ( данные на 16 июля 2019 года). В Департаменте сообщили, что 9 февраля был заключен договор на корректировку проектно-сметной документации второй очереди.

 

Напомним, после выполнения первоочередных аварийных работ планируется перейти к благоустройству площади Запорожской с обустройством освещения, озеленением, установкой скамеек и тому подобное. 

Кроме того, было поручено предусмотреть на площади Запорожской коммуникации для ее дальнейшего развития. В частности это создаст возможности для сооружения здесь фонтана. Однако это будет зависеть как от наличия средств, так и от желания самих запорожцев. Также предусмотрена установка системы видеонаблюдения по городской программе «Безопасный город».

Проект, опубликованный на сайте мэрии год назад

Фотоиллюстрации видения площади Запорожской в будущем в Департаменте редакции не предоставили, так как они находятся на стадии разработки. Ранее предлагалось установить на площади колесо обозрения, фонтан или музейно-туристический комплекс. Был разработан соответствующий проект. 

Как сообщал РепортерUA ранее, 22 февраля 2016 года, на сайте Запорожского городского совета появилось распоряжение городского головы о переименовании площади им. Ленина в площадь Запорожскую.

20 февраля 2020 года рабочие приступили к сносу 11-метрового постамента, на котором ранее размещался памятник Ленину. Работы по демонтажу обошлись городу в 1 млн 426 тысяч 586 грн.

 

 

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Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

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