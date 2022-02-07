Стало известно, когда на запорожской ДнепроГЭС начнется реконструкция

В 2022 году ДнепроГЭС ожидает масштабная реконструкция. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидроэнерго.
«Реконструкция автопереезда ДнепроГЭС – важный вопрос для города Запорожья и гидроэнергетики Украины. Поэтому осенью 2021 года Научно-технический совет Укргидроэнерго утвердил реализацию проекта «Реконструкция автодорожного переезда через гидротехнические сооружения филиала «Днепровской ГЭС». Поэтому в 2022 году дамбу ждут кардинальные изменения. В Запорожье будет реализован уникальный проект, который решит проблему автодорожного движения левобережной и правобережной части города», - говорится в сообщении.
Железобетонные плиты и металлические конструкции плотины эксплуатируются с 1932 года и за это время плотина ДнепроГЭС дважды пережила повреждение и восстановление.
«Сегодня дамбе почти 90 лет. Это уникальное сооружение, которое долгое время было и остается основной артерией города, но автодорожный переезд уже исчерпал свой эксплуатационный срок», – говорит директор Днепровской ГЭС Виктор Кучер.
15 июля 2021 года на филиале состоялось заседание Научно-технического совета Укргидроэнерго, во время которого был избран вариант концептуального решения проекта «Реконструкция автодорожного переезда через гидротехнические сооружения филиала «Днепровская ГЭС». Указанный проект предусматривает двухуровневый автопереезд через дамбу ДнепроГЭС с широкими пешеходными и велодорожками.
«Благодаря форме рамы бетонной конструкции нам удалось сохранить тектонику и структуру ДнепроГЭС. У многих было опасение, что после реконструкции переезд будет менее удобен в использовании для пешеходов и транспорта. Но все наши совместные решения позволили обеспечить на ДнепроГЭСе для пешеходов трехметровый тротуар с фотозонами и панорамным забором в два метра высотой. Велосипедные и самокатные дорожки будут расположены на втором ярусе», – рассказывает главный архитектор проекта Юрий Лукашев.
По словам главного инженера проекта Вадима Галата, важным элементом, который добавился в проект, являются опоры моста через аванкамеры, поскольку в течение послевоенного времени эти опоры не подлежали детальному обследованию и восстановлению. Эти сооружения требуют очень детального обследования и укрепления.
После того, как строительство мостов в городе полностью завершится, переезд через плотину ДнепроГЭС будет закрыт на полномасштабную реконструкцию. Ожидается, что в мае-июне 2022 года после того, как будут получены выводы необходимых государственных экспертиз проекта, начнутся работы по реконструкции. Благодаря полной модернизации сооружение автодорожного комплекса получит удлиненный срок эксплуатации.
В настоящее время на ДнепроГЭС в целях обеспечения эффективного проектирования и эксплуатации инженерных сооружений проводятся геологические исследования почвы в местах будущих опор.