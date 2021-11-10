В Запорожье представили проект реконструкции Набережной. Видео опубликовал на своей странице в фейсбуке первый заместитель мэра Александр Власюк.
«В рамках президентской программы «Большое Строительство» рассматривается много важных проектов, о которых вам обязательно расскажу чуть позже. А сегодня представлю эскиз будущего проекта по благоустройству набережной в Запорожье. Это будет концептуально новый подход к развитию и реконструкции местной инфраструктуры», - написал заммэра.
Согласно проекта на Набережной появятся: велодорожки, зона парковки, пляжная зона, зона для активного отдыха, детская зона, участки для спорта, смотровые площадки.
Как сообщил Александр Власюк в комментарии РепортерUA, сейчас идет подготовка проектно-сметной документации. До конца недели должно быть понимание, сколько средств необходимо будет направить на воплощение проекта в жизнь.
- Если все сложится хорошо планируем начать работы уже в 2022 году. Нам нужно тщательно подготовить проект, чтобы подать его на рассмотрение в Офис президента или Министерство инфраструктуры. Далее мы будем понимать, из каких фондов можно будет получить финансирование: Государственного фондна регионального развития, фонда «Возобновления Украины» или других. Проект обширный и хочется сделать его правильно, - рассказал Александр Власюк.
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