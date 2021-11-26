Как в Запорожье планируют реконструировать площадь Фестивальную: проект. Фото

В Запорожье по программе президента «Большое Строительство» планируют провести реконструкцию площади Фестивальной. Уже есть готовый проект, при условии согласия между всеми сторонами, начать его реализацию можно в следующем году.
Как сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА, поскольку этот объект очень масштабный, его следует разделить на этапы и реализовывать в течение нескольких лет с привлечением средств городского, областного и государственного бюджетов.
Если проект будет утвержден, в первую очередь можно начать в следующем году - с реконструкции площади для массовых мероприятий. По предварительному проекту здесь может появиться двухсторонняя сцена, санузлы, зоны отдыха. В перспективе будет обновлен фонтан, по замыслу проектантов он будет олицетворять тему днепровских порогов. В следующих очередях состоится реконструкция парковой зоны.
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