Стало известно, как будет проходить реконструкция запорожской ДнепроГЭС

Сегодня, 26 ноября, на территории Днепровской ГЭС состоялось совещание с участием представителей областных, городских органов власти, архитекторов, инженеров и других узких специалистов сферы. Присутствующие обсудили новый вид Запорожской ДнепроГЭС после реставрации и организационные моменты.
Уже долгое время автомобильная дорога Запорожской ДнепроГЭС нуждается в реконструкции, т.к. все ее несущие конструкции и функциональные элементы изношены. Раннее специалисты заявили - чтобы продлить срок эксплуатации этого объекта и выполнить весь необходимый объем работ, нужно остановить проезд транспорта через плотину на несколько лет. Поэтому вопрос реконструкции откладывали, пока была заморожена стройка новых запорожских мостов.
Теперь же, накануне ввода новых мостов в эксплуатацию, сделан первый шаг к реконструкции ГЭС – утвержден эскиз будущего проекта. О нем рассказал его главный архитектор.
- Главная идея была в том, чтобы сохранить исторический облик плотины, при этом сделать этот объект более функциональным, современным и удобным для жителей и гостей города. Разрабатывая проект, учитывали увеличение транспортного потока в ближайшие несколько лет, постарались сделать транспортные развязки с учетом интересов всех участников дорожного движения. При этом мы понимали, что важно рассчитать правильную нагрузку на опорные конструкции с тем, чтобы они после реконструкции прослужили еще много десятков лет. У нас было более 10 вариантов эскизов обновленной ГЭС. Остановились на самом оптимальном, по нашему мнению, - рассказал главный архитектор проекта Юрий Лукашов.
Согласно проекта, обновленный автопереезд по плотине ГЭС будет состоять из двух ярусов в несколько полос каждый. Планируется, что на нижнем ярусе, помимо транспортных полос, будут пешеходные тротуары. На втором ярусе – вместе с движением транспорта предусмотрят велодорожки в обе стороны. Чтобы развести транспортный поток, верхний ярус отводят для движения с правого берега на левый. Нижний – в обратном направлении.
Сегодня стартовал следующий этап подготовки плотины к реконструкции – обсуждение сроков и организации работы. На этом этапе важно продумать все транспортные разводки, объездные дороги и подготовить их для дополнительной нагрузки пассажирского и легкового транспорта. Иначе пробок и транспортных коллапсов не избежать.
Как один из подготовительных этапов – ремонт дороги через Арочный мост. Ведь с запуском ремонта плотины нагрузка на него возрастёт в разы.
- Сейчас проводим обследование Арочного моста. На это из городского бюджета предусмотрено порядка 800 тысяч гривен. Уже выявили несколько повреждений металлических конструкций на стыке плит, которые нужно устранять. В декабре обследования завершатся, и можно приступать к работам. Пока до конца не понятно, кто именно будет отвечать за ремонт Арочного моста – город или Укравтодор. Этот вопрос сейчас решается, - рассказал первый заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк.
Также рассматривают возможность организации объездных путей для транзитного транспорта, чтобы снизить нагрузку на городскую инфраструктуру на время ремонта плотины.
Пока продолжается обсуждение технических характеристик и организационных моментов будущей реконструкции, параллельно проходят проектные и согласительные работы. В целом на все эти процессы закладывают около двух лет. После этого реконструкция сможет стартовать.
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