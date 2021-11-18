В Запорожье представили утвержденный проект реконструкции плотины ДнепроГЭС. Фото

В Укргидроэнерго состоялось совещание по вопросам реконструкции плотины ДнепроГЭСа. Фото утвержденного проекта на своей странице в фейсбуке показал заместитель городского головы Запорожья Александр Константинов.
Фото свидетельствуют о том, что в ходе реконструкции плотина станет двухъярусной..
Уже долгое время Запорожская ДнепроГЭС нуждается в реконструкции, т.к. все её несущие конструкции и функциональные элементы изношены. Чтобы продлить срок эксплуатации этого объекта и выполнить весь необходимый объем работ, нужно остановить проезд транспорта через плотину на несколько лет. Поэтому вопрос реконструкции откладывали, пока была заморожена стройка новых запорожских мостов.
Теперь же, накануне ввода новых мостов в эксплуатацию, специалисты сделали первый шаг к реконструкции ГЭС – утвердили эскиз будущего проекта. Этот процесс прошел сегодня в ходе онлайн-совещания, с учетом предложений и пожеланий присутствующих. О концепции рассказал главный архитектор проекта.
- Главная идея была в том, чтобы сохранить исторический облик плотины, при этом сделать этот объект более функциональным, современным и удобным для жителей и гостей города. Разрабатывая проект, учитывали увеличение транспортного потока в ближайшие несколько лет, постарались сделать транспортные развязки с учетом интересов всех участников дорожного движения. При этом мы понимали, что важно рассчитать правильную нагрузку на опорные конструкции с тем, чтобы они после реконструкции прослужили ещё много десятков лет. У нас было более 10 вариантов эскизов обновлённой ГЭС. Остановились на самом оптимальном, по нашему мнению, - рассказал главный архитектор проекта Виктор Лукашов.
Согласно проекту, обновленный автопереезд по плотине ГЭС будет состоять из двух ярусов в несколько полос каждый. Планируется, что на нижнем ярусе, помимо транспортных полос, будут пешеходные тротуары. На втором ярусе – вместе с движением транспорта предусмотрят велодорожки в обе стороны. Чтобы развести транспортный поток, верхний ярус отводят для движения с правого берега на левый. Нижний – в обратном направлении.
Теперь же, после утверждения облика обновленной ГЭС, специалисты сферы приступят к обсуждению технических характеристик. Параллельно с этим будут проходить проектные и согласительные работы. На этот процесс закладывают 2-2,5 года. Только после этого реконструкция сможет стартовать.
Отметим, еще в 2019 году глава «Укргидроэнерго» тогда заявил, что на масштабную реконструкцию необходимо более миллиарда гривен.
Во время визита Владимира Зеленского в Запорожье обсуждался вопрос ремонта плотины и дойстройки мостов. Было отмечено, что приступить к капитальному ремонту плотины можно только в том случае, если в Запорожье достроят мосты.
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