Реконструкция ДнепроГЭС: в «Укргидроэнерго» представили варианты проектов. Фото

В «Укргидроэнерго» состоялось заседание научно-технического совета, в ходе которого обсудили варианты проектов реконструкции автодорожного переезда через плотину ДнепроГЭС.
Как сообщает пресс-служба компании, в ходе замены автодорожного покрытия плотины в 2019 году обнаружили трещины в плитах, которые уложили еще при строительстве Днепровской ГЭС в 1932 году. Автодорожный переезд через плотину не был рассчитан на то количество и вес транспорта, которое ездит по нему сейчас. В связи с этим плотина нуждается в масштабной реконструкции, на время которого проезд по ней будет полностью перекрыт.
Среди предложенных вариантов:
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четырехполосный автодорожный переезд с полной заменой пролетных строений 1932 года;
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двухполосный переезд с демонтажем консольных конструкций;
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двухъярусный мостовой переход из металлоконструкций;
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четырехполосный мостовой переход с заменой металлической консольной части на монолитную железобетонную;
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двухъярусный мост с применением железобетонных конструкций.
Напомним, в сентябре 2020 года генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота с рабочим визитом посетил «Днерповскую ГЭС». Во время визита рассматривался вопрос реконструкции плотины ДнепроГЭС, техническое состояние которой является аварийным. В 2022 году в компании планируют начать масштабную реконструкцию.
В 2019 году проводился ремонт на автопереезде. На ти цели было направлено около 100 млн грн. Сообщалось, что на мостовом переезде полностью заменили асфальтовое покрытие, выполнены работы по усилению бетонных плит перекрытия пролетных конструкций в 1932 году металлическими листами, а также усиленные балки около деформационного шва.
14 октября в Запорожье был завершен ремонт, который продолжался в течение августа-октября 2019 года.
Отметим, что во время визита Владимира Зеленского в Запорожье обсуждался вопрос ремонта плотины и дойстройки мостов. Было отмечено, что приступить к капитальному ремонту плотины можно только в том случае, если в Запорожье достроят мосты.