Возле ДнепроГЭС зафиксировали массовую гибель рыбы. Фото

РепортерUA 22 Июл 2021 - 12:30

В нижнем бьефе Днепровской ГЭС (вершина Каховского водохранилища) инспекторы Государственного агентства рыбного хозяйства зафиксировали массовую гибель рыбы. Ориентировочный общий вес погибших толстолобов составляет около 4 тысяч килограммов, передает РепортерUA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

У рыб обнаружили рубленые раны, отсутствие частей тела, в основном голов. Часть погибшей рыбы упала на дно, поэтому данные по количеству погибшей рыбы будут уточнять.

«Водные биоресурсы погибших в свежем виде активно собирают рыболовы-любители в плавсредства для собственного потребления (по их объяснениям)», - говорится в сообщении.

Сейчас данные о выявленном факте гибели готовятся для передачи в другие компетентные органы для проведения комплексного расследования и установления причин смерти.

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