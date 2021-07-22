Возле ДнепроГЭС зафиксировали массовую гибель рыбы. Фото

В нижнем бьефе Днепровской ГЭС (вершина Каховского водохранилища) инспекторы Государственного агентства рыбного хозяйства зафиксировали массовую гибель рыбы. Ориентировочный общий вес погибших толстолобов составляет около 4 тысяч килограммов, передает РепортерUA со ссылкой на пресс-службу ведомства.
У рыб обнаружили рубленые раны, отсутствие частей тела, в основном голов. Часть погибшей рыбы упала на дно, поэтому данные по количеству погибшей рыбы будут уточнять.
«Водные биоресурсы погибших в свежем виде активно собирают рыболовы-любители в плавсредства для собственного потребления (по их объяснениям)», - говорится в сообщении.
Сейчас данные о выявленном факте гибели готовятся для передачи в другие компетентные органы для проведения комплексного расследования и установления причин смерти.
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