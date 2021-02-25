Запорожские медики сделали первые прививки от коронавируса. Фото

Первым, кого вакцинировали в Запорожской области стал врач-анестезиолог Запорожской городской больницы № 7 Ярослав Наговский. В течение первого часа вакцинации прививки получили еще 23 врача.
Прививка от COVID-19 будет проходить в два этапа. Вторая доза вакцины предоставляется через 28 суток после первой.
«Мы начинаем кампанию по вакцинации тех, кто находится на передовой борьбы с ковид - наших медиков. Затем свою дозу получат дома-интернаты для престарелых», - отметил главный санитарный врач области Роман Терехов.
Прививка проводится бесплатно и добровольно. Иммунизацию могут осуществлять только специально обученные медработники. Всего в области будет работать 24 мобильных бригады.
Ярослав Наговский, как первый, кто получил прививку, поделился с журналистами своими впечатлениями.
«Я принял решение о вакцинации добровольно и осознанно, потому что коронавирусная болезнь сегодня является чрезвычайно опасной по сравнению с другими вирусами. Я ежедневно наблюдаю как люди сложно переносят это заболевание. К сожалению, бывают и летальные исходы. Вакцина формирует иммунитет против вируса и помогает предупредить развитие возможных осложнений. Она никак не сказывается на здоровье и человек может вести вполне нормальный образ жизни», - подчеркнул он.
Врач первой мобильной бригады по иммунизации Александр Потапов, который делал первую прививку, отметил, что в течение первого часа вакцинации прошли 23 врача. Ни один из них не пожаловался на ухудшение самочувствия.
«После прививки врачи мобильной бригады наблюдают за пациентом в течение 30 минут. На данный момент побочных реакций не наблюдается», - отметил Александр Потапов.
Напомним, что вчера ночью в области поступила первая партия вакцины Covishield в количестве 24 тысяч доз. Вакцина Covishield производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca, которая изначально была разработана в Великобритании.
Всего наша страна получила 500 тыс. доз вакцины. Всего в Украине запланировано пять этапов вакцинации.
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