Ночью в Запорожье прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Фото. Видео

РепортерUA, фото ЗОГА 25 Фев 2021 - 09:40

В ночь с 24 на 25 февраля в Запорожье на региональный склад доставили первую партию вакцин Covishield. Об этом сообщает Департамент информационной деятельности и связей с общественностью ЗОГА.

Транспорт с ценным грузом прибыл и отгрузился в сопровождении Национальной полиции Украины. Наша область получила 24000 доз для прививки, которых хватит на первые десять дней работы мобильных бригад по вакцинации.

Также сегодня, 25 февраля, в Запорожье стартует вакцинация. Первая мобильная бригада получит и использует первые 100 доз вакцины. 

Напомним, что в Украину вакцина прибыла во вторник, 23 февраля. Вчера, 24 февраля, была сделана первая прививка от коронавируса в Черкасской области.

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