Спасатели нашли тело провалившегося под лед ребенка. Фото. Видео

РепортерUA, фото и видео ГСЧС 02 Мар 2021 - 17:09

Сегодня, 2 марта, на реке Днепр в Заводском районе Запорожья произошло ЧП. Двое детей провалились под лед в 20 метрах от берега. Девочку спасли рыбаки, а поиски второго ребенка продолжались, сообщал РепортерUA ранее. Однако спасти его не удалось.

Сотрудники аварийно-спасательной станции №3 Запорожской городской спасательно-водолазной службы и водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС области в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяли из воды тело 11-летнего мальчика.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

От ГУ ГСЧС привлекалось две единицы техники (одно плавсредство) и четыре человека личного состава; от ЗМРВС привлекалось две единицы техники (одно плавсредство) и четыре спасателя.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

 

public://uploads/photos/photo_2021-03-02_15-58-00.jpg
public://uploads/photos/photo_2021-03-02_15-57-44.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...