Спасатели нашли тело провалившегося под лед ребенка. Фото. Видео

Сегодня, 2 марта, на реке Днепр в Заводском районе Запорожья произошло ЧП. Двое детей провалились под лед в 20 метрах от берега. Девочку спасли рыбаки, а поиски второго ребенка продолжались, сообщал РепортерUA ранее. Однако спасти его не удалось.
Сотрудники аварийно-спасательной станции №3 Запорожской городской спасательно-водолазной службы и водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС области в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяли из воды тело 11-летнего мальчика.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
От ГУ ГСЧС привлекалось две единицы техники (одно плавсредство) и четыре человека личного состава; от ЗМРВС привлекалось две единицы техники (одно плавсредство) и четыре спасателя.
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