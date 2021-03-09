В Запорожье состоятся творческие встречи с известной актрисой Ирмой Витовской

В Запорожье в течение двух дней, 13 и 14 марта, состоятся культурные мероприятия с участием одной из самых знаковых и любимых для миллионов зрителей актрисой своего поколения - Ирмой Витовской.
С Ирмой Витовской связывают новую страницу в развитии украинского кинематографа, она представит ивенты художественного и интеллектуального досуга.
Как сообщают организаторы, 13 марта в 18:30 в Художественном пространстве гостиничного комплекса «Интурист» начнется первое из трех событий - «Художественная весна с Ирмой Витовской».
Утром 14 марта в 11:00 в Запорожье состоится уникальный благотворительный завтрак с участием Ирмы Витовской. Цель: поддержка устойчивого развития социальных и культурных инициатив в Запорожском регионе.
Вечером 14 марта в 18:30 наступит время для «Откровенного разговора с Ирмой Витовской». Зрители смогут пообщаться на темы современного кино и художественной жизни, с нотами интеллектуального юмора.
Справка. Ирма Витовская - актриса театра и кино, чье имя прочно связано с ключевыми явлениями в современной украинской культуре. В ее творческом портфолио двукратное лауреатство в национальной премии в области киноискусства «Золота дзиґа». Два года подряд актрису признавали лучшей актрисой по версии национальной премии критиков «Киноколо».
Также Ирма Витовская получила две национальные премии «Телетриумф» и стала лауреатом отличия «Киевская пектораль», «Золотой Дюк» и многих других. Профессиональная среда отметила не только отдельные достижения в проектах, но и признала общее воздействие художницы на развитие украинского киноискусства.
Именно с именем Ирмы Витовской миллионы людей связывают появление первого сверхпопулярного украинского ситкома «Леся + Рома», чьи герои стали культовыми для нескольких поколений зрителей.
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