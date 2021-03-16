В Запорожье нашли постамент памятника Столетия, установленный меннонитами. Фото

РепортерUA 16 Мар 2021 - 15:03

В Запорожье историки нашли артефакт, который искали на протяжении 10 лет. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил старший научный сотрудник Отдела музейных коммуникаций Национального заповедника «Хортица» Макс Штатский.  

По его словам, находка - памятник Столетия, который в 1890 году установила меннонитская община на Хортице в знак юбилея их переселения. В 1938 году памятник был разобран, а в 1942-м выкопан и установлен.
«Осенью 1943 года колонистов вывезли и следы Мемориала потерялись. Дальше - только слухи и одно нечеткое фото.

Запорожский экскурсовод Роман Акбаш отреагировал на данную новость:

«Вот он - тот самый монумент Столетия. Еще целый, на своем месте. Сейчас здесь центр Верхней Хортицы - большой такой перекресток Истомина, Зачиняева и Героев 37 батальона. В детстве я пересекал этот перекресток ежедневно - по пути в школу и обратно. Уже тогда я задавался вопросом - почему же этот перекресток такой широкий.  Но, напомню, тогда-то и слово «меннониты» из жителей Верхней Хортицы практически никто даже не слышал никогда. Это потом, много лет спустя, я получил ответы и на этот вопрос, и на многие другие. Фактически полвека там стоял вот этот памятник - посвященный первым колонистам-меннонитам нашего края. Его дважды демонтировали, разбирали, прятали, закапывали. Первый раз - в конце 30-х. Во время немецкой оккупации он вернулся на прежнее место, после 1943 года - вновь исчез. Казалось, что бесследно, словно в воду канул», - написал Роман Акбаш.
 
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Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

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