Под окнами запорожской многоэтажки обнаружили труп девочки

В Хортицком районе Запорожья вчера 17 марта, под окнами многоэтажного дома обнаружили труп девочки 2014 года рождения. Трагедия произошла по ул. Василия Сергиенко.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, труп обнаружили около 15 часов.
«Предварительная причина смерти - падение с высоты собственной квартиры, расположенной на 9-м этаже многоэтажки. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 п.2 ст .115 УК», - сообщили в полиции.
В социальных сетях вчера появилась информация о том, что отчима девочки задержали по подозрению в убийстве ребенка. В полиции данную информацию опровергли, отметив, что данную версию проверили и она не подтвердилась.
Подробности произошедшего выясняются.