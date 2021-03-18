Под окнами запорожской многоэтажки обнаружили труп девочки

РепортерUA 18 Мар 2021 - 09:30

В Хортицком районе Запорожья вчера 17 марта, под окнами многоэтажного дома обнаружили труп девочки 2014 года рождения. Трагедия произошла по ул. Василия Сергиенко. 

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, труп обнаружили около 15 часов.

«Предварительная причина смерти - падение с высоты собственной квартиры, расположенной на 9-м этаже многоэтажки. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 п.2 ст .115 УК», - сообщили в полиции.

В социальных сетях вчера появилась информация о том, что отчима девочки задержали по подозрению в убийстве ребенка. В полиции данную информацию опровергли, отметив, что данную версию проверили и она не подтвердилась.

Подробности произошедшего выясняются.

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