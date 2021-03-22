В запорожской полиции сообщили подробности жуткого ДТП на ул. Бородинской. Фото

Сегодня в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области сообщили подробности аварии, которая произошла вчера, 21 марта, на ул. Бородинской.
Как стало известно, 21-летний водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дерево. Авария произошла 21 марта в 5:30. На место происшествия выехали руководство районного управления полиции, сотрудники отделения расследования преступлений в сфере транспорта, экспертно-криминалистическая лаборатория, работники ГСЧС и медики.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля «БМВ» во время движения по улице Бородинской не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в дерево. В результате ДТП 23-летний пассажир от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель и еще один пассажир, 21-летние жители Запорожья, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Медиками «скорой» они доставлены в больницы города.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Продолжаются следственные действия. Полиция обращается к свидетелям ДТП или водителям транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события с просьбой обратиться по телефонам: (050) 271-87-84 или «102».