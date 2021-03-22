В Великобритании акция протеста против нового закона о полиции переросла в массовые беспорядки. Фото

В Бристоле, Великобритания, акция протеста против принятия нового закона о полиции переросла в массовые беспорядки. Об этом сообщает BBC.
Протестующие напали на участок полиции и подожгли два автомобиля правоохранителей. Еще несколько автомобилей полиции митингующие повредили.
Сообщается, что участники акции бросали в полицейских различные предметы и фейерверки. Несколько правоохранителей были серьезно ранены.
Полиция задержала семерых активных участников беспорядков.
Отметим, что причиной протестов стал новый законопроект, который предусматривает существенное расширение полномочий полиции - в частности, в том, что касается возможностей правоохранительных органов по ограничению митингов. Оппозиция, в свою очередь, называет документ «движением в сторону авторитаризма».