В Великобритании акция протеста против нового закона о полиции переросла в массовые беспорядки. Фото

РепортерUA 22 Мар 2021 - 19:04

В Бристоле, Великобритания, акция протеста против принятия нового закона о полиции переросла в массовые беспорядки. Об этом сообщает BBC.

Протестующие напали на участок полиции и подожгли два автомобиля правоохранителей. Еще несколько автомобилей полиции митингующие повредили.

Сообщается, что участники акции бросали в полицейских различные предметы и фейерверки.  Несколько правоохранителей были серьезно ранены.

Полиция задержала семерых активных участников беспорядков.

Отметим, что причиной протестов стал новый законопроект, который предусматривает существенное расширение полномочий полиции - в частности, в том, что касается возможностей правоохранительных органов по ограничению митингов. Оппозиция, в свою очередь, называет документ «движением в сторону авторитаризма».

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

public://uploads/photos/_117654958_mediaitem117654957.jpg
public://uploads/photos/_117654960_mediaitem117654959.jpg
public://uploads/photos/_117655258_police-1.jpg
public://uploads/photos/_117655308_hi066358780.jpg

public://uploads/photos/_117655310_hi066359602.jpg
public://uploads/photos/_117655312_hi066358692.jpg
public://uploads/photos/_117655388_hi066358185.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...