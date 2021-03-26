АМКУ рекомендовал крупнейшим сетям АЗС снизить цены на бензин

РепортерUA 26 Мар 2021 - 12:54

Антимонопольный комитет Украины рекомендует крупнейшим сетям АЗС снизить цены на бензин. Причиной является то, что эти сети необъективно реагируют на снижение мировых котировок на топливо и завышают цены для потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

АМКУ предоставил крупным розничным сетям обязательные к рассмотрению рекомендации. Рекомендации предоставлены сетям, работающих под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, AMIK, Shell, Socar, UPG, БРСМ, Avantage-7 и Glusco.

Регулятор рекомендовал этим сетям АЗС принять меры по установлению розничных цен на сжиженные углеводородные газы (СУГ), высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке и отвечал объективной ситуации на рынке.

Анализ АМКУ установил, что в январе-марте 2021 года курс доллара США к гривне снизился на 2,8%, средние цены крупного опта на бензины марки А-95 выросли на 12,5%, дизтопливо - на 9,4%.

Средние розничные цены на бензиновые марки А-95 выросли на 12,5%, на дизельное топливо - на 12,93%, на автогаз - на 21,15%.

При этом с 12 марта европейские котировки на дизельное топливо и высокооктановый бензин начали снижаться. При этом уровень розничных цен на информационных табло стационарных АЗС продолжал расти, добавили в регуляторе.

«Как показывает опыт, отечественные операторы розничной реализации топлива быстро реагируют на увеличение европейских котировок на нефтепродукты и сразу отражают такую тенденцию на информационных табло АЗС. Однако при уменьшении европейских котировок на нефтепродукты такого быстрого «обратного» процесса не происходит», - отмечают в АМКУ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство ожидает, что стабилизация цен на горючее состоится уже в конце марта.

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