АМКУ рекомендовал крупнейшим сетям АЗС снизить цены на бензин

Антимонопольный комитет Украины рекомендует крупнейшим сетям АЗС снизить цены на бензин. Причиной является то, что эти сети необъективно реагируют на снижение мировых котировок на топливо и завышают цены для потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.
АМКУ предоставил крупным розничным сетям обязательные к рассмотрению рекомендации. Рекомендации предоставлены сетям, работающих под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, AMIK, Shell, Socar, UPG, БРСМ, Avantage-7 и Glusco.
Регулятор рекомендовал этим сетям АЗС принять меры по установлению розничных цен на сжиженные углеводородные газы (СУГ), высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке и отвечал объективной ситуации на рынке.
Анализ АМКУ установил, что в январе-марте 2021 года курс доллара США к гривне снизился на 2,8%, средние цены крупного опта на бензины марки А-95 выросли на 12,5%, дизтопливо - на 9,4%.
Средние розничные цены на бензиновые марки А-95 выросли на 12,5%, на дизельное топливо - на 12,93%, на автогаз - на 21,15%.
При этом с 12 марта европейские котировки на дизельное топливо и высокооктановый бензин начали снижаться. При этом уровень розничных цен на информационных табло стационарных АЗС продолжал расти, добавили в регуляторе.
«Как показывает опыт, отечественные операторы розничной реализации топлива быстро реагируют на увеличение европейских котировок на нефтепродукты и сразу отражают такую тенденцию на информационных табло АЗС. Однако при уменьшении европейских котировок на нефтепродукты такого быстрого «обратного» процесса не происходит», - отмечают в АМКУ.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство ожидает, что стабилизация цен на горючее состоится уже в конце марта.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.