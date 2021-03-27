В Запорожской области после ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки. Фотофакт

На автодороге «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте аварии. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП и личность погибшего.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 27 марта в 4:40 на автодороге «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» вблизи села Черноземное в Мелитопольском районе произошло столкновение грузового автомобиля «МАN», под управлением жителя Херсонской области 1962 года рождения, с легковым автомобилем «Opel Kadet».
В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства аварии и личность погибшего мужчины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Полиция обращается к свидетелям ДТП и лиц, которые владеют какой-либо информацией о личности погибшего мужчины, с просьбой откликнуться и обратиться по телефонам: (0619) 44-80-02; (0619) 42-66-61, 097-59-49 798 (дежурная часть), 067-613-83-15 (следователь) или «102».