В Запорожье женщина за рулем «БМВ» врезалась в трамвай. Фото

В Александровском районе Запорожья сегодня, 27 марта, в 6:27 произошла авария на перекрестке проспекта Соборного и улицы Академика Амосова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС установили, что произошло столкновение автомобиля «БМВ» и трамвая. Водителя автомобиля каретой скорой помощи госпитализировали в больницу.
Сотрудники Службы спасения осуществили дежурство на месте и смыли с проезжей части остатки горюче-смазочных материалов. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.
От ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 7 человек личного состава.
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