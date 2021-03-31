Резервистов будут призывать на военную службу без объявления мобилизации: Рада приняла закон

Верховная Рада 30 марта приняла во втором чтении и в целом проект закона № 3553, который предусматривает призыв резервистов первой очереди в течение суток на военную службу в особый период, передает РепортерUA.
«Законом предусмотрено создание на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки, упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, обеспечение надлежащего функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, введение нового вида военной службы – по призыву лиц из числа резервистов в особый период», – отметили в аппарате ВР.
Документ усиливает административную и уголовную ответственность за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности, мобилизационной подготовке и мобилизации. За законопроект проголосовали 256 депутатов. Он дает возможность президенту Украины для оперативного доукомплектования ВСУ по представлению главнокомандующего призывать на службу людей из оперативного резерва. Объявлять всеобщую мобилизацию для этого не понадобится.
За резервистами, которые будут призваны, будут сохраняться место работы и средняя зарплата. Тем, кто не работает, государство будет платить минимальную зарплату. Уклонение от службы будет караться лишением свободы сроком от трех до пяти лет.
Теперь, в случае обострения на фронте или нарушение украинских границ, государство сможет призвать на службу резервистов без объявления мобилизации. Таким образом создается новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц среди резервистов в особый период. В то же время, при рассмотрении проекта закона, у нардепов возникали замечания касательно призыва всех без исключения резервистов без мобилизации. Правки, которыми предлагалось это положение конкретизировать, в частности распространить его действие только на тех военных, которые подписали контракт с армией, отклонили.
Вместе с тем, докладчик по законопроекту, заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая утверждает, что призывать без исключения всех резервистов не будут, а только тех, кто имеет боевой опыт. Она также уверена, что именно Верховная Рада будет тем предохранителем, который позволит избежать такой ситуации.
Оперативным резервом считаются люди с боевым опытом, которые отслужили в армии по контракту или в одной из волн мобилизации.
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