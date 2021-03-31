Локдаун в Киеве: полный список ограничений

Ограничения локдауна в Киеве станут еще более жесткими со следующей недели. Чтобы избежать коллапса медицинской системы, с 5 апреля в столице будут закрыты детсады и школы, а метро и весь общественный транспорт будут ездить только по спецпропускам. Об этом сообщает РБК-Украина, пишет РепортерUA.
Городской голова объявил о необходимости более строгих запретов, поскольку эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться, несмотря на уже действующие карантинные меры.
По словам Кличко, тенденции к улучшению ситуации в городе сейчас нет, а наблюдается тенденция к коллапсу медицины.
Он также сообщил, что перечень всех запретов детализируют в отдельном документе. Ограничения будут действовать с понедельника как минимум до 16 апреля.
С 5 апреля посещение всех учебных заведений Киева будет запрещено. В частности, это касается и детских садов, и классов начальной школы, которые продолжали работать на карантине.
Отметим, учащиеся 1-4 классов вернулись за парты после каникул 28 марта, старшеклассники учатся в удаленном режиме.
Однако с 5 апреля все классы переходят на дистанционный формат обучения. Дошкольные учреждения будут закрыты.
С понедельника работа метрополитена и наземного общественного транспорта в Киеве ограничивается.
Пассажиров будут перевозить по специальным пропускам. Их будут выдавать исключительно работникам предприятий критической инфраструктуры.
С 1 апреля в Киеве прекращается работа всех продуктовых ярмарок.
Кафе, рестораны и прочие заведения общепита могут обслуживать посетителей только на вынос (данное ограничение было установлено еще 20 марта).
Также Виталий Кличко отметил, что руководителям всех предприятий и учреждений следует перевести сотрудников на дистанционный режим работы, или предоставить отпуск на период локдауна.
Уже действующие ограничения
Киев находится в «красной» зоне карантина по критериям Минздрава. С 20 марта в столице действуют следующие запреты:
- заведения общепита работают только на доставку заказов или на вынос;
- запрещено посещение ТРЦ, непродовольственных магазинов;
- отменены все массовые мероприятия, религиозные богослужения проводятся с ограничением числа посетителей 1 чел. на 10 кв.м;
- спортивные соревнования проходят без зрителей;
- не работают театры, кино, музеи и другие заведения культуры и сферы развлечений;
- запрещено посещение бассейнов и групповые занятия в спортзалах;
- парикмахерские и салоны красоты работают по предварительной записи;
- запрещается нахождение без масок на территориях общего пользования (площади, улицы, парки, скверы и прочее).
В нормальном режиме продолжают работать во время локдауна супермаркеты и продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже бытовой химии, средств личной гигиены. Также работают банки, почта, автозаправки (без зон кафе).
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