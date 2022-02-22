На случай экстренной ситуации: сколько в Запорожье укрытий и насколько они доступны. ФОТО

Сейчас во многих городах Украины идет процесс подготовки временных укрытий на случай экстренной ситуации. РепортерUA решил узнать, сколько укрытий готовы принимать людей в Запорожье и проверить их доступность.
Согласно ст. 32 Кодекса гражданской защиты все укрытия делятся на хранилища (герметичное сооружение для населения), противорадиационные укрытия (негерметичное сооружение), быстровозводимые сооружения, сооружения двойного назначения (наземное или подземное сооружение, которое может быть использовано по основному функциональному назначению и для защиты населения) и самое простое укрытие (подвальное помещение в жилых домах).
По данным городского совета, в фонде защитных сооружений Запорожья насчитывается 1 тыс. 950 временных самых простых укрытий для населения, 117 коммунальных укрытий на территории школ, больниц, и 162 объекта, которые находятся на больших предприятиях. Последние два типа предназначены только для эвакуации работников и учащихся этих заведений.
В комментарии РепортерUA первый заместитель мэра по вопросам деятельности исполнительных органов совета Александр Власюк рассказал, что обязательно должно быть в укрытии.
– Они предполагают нахождение до 48 часов. Там должен быть свет, указатели прохода к укрытию, один-два входа, загромождения входов запрещается. Высота подвальных помещений должна быть хотя бы 1,5 м, на одного человека должно быть не менее 0,8 кв. м площади свободной от имеющегося в помещении оборудования. В помещениях желательно иметь санузел, и должны быть продухи, то есть вытяжки, вода. На видимом месте должна быть нанесена информация и местонахождение ключа от укрытия, информация об ответственном лице за укрытие и контактные номера телефонов. Но это больше подходит для самых простых укрытий. А если мы говорим об укрытиях с двойным назначением, то у нас есть, как правило, охрана в этих заведениях (ред. ТРЦ), и там будет постоянный доступ. Поэтому мы сейчас делаем упор на укрытие с двойным назначением, – комментирует Александр Власюк.
Он отметил, что на сегодняшний день существует карта, на которой нанесены временные укрытия. Она доступна по ссылке.
– Карта была создана в 2017 году. Это та карта, в которую вошли самые простые укрытия. Фактически это подвальные помещения нашего города, которые расположены в жилых массивах ОСМД, управляющим компаниям. А также 117 укрытий находятся в наших коммунальных заведениях – это школы, больницы, лицеи. Также в эту суммарность входят 162 объекта, которые находятся на территории наших крупных предприятий. Они закрытого типа, предусматриваются еще со времен формирования закона о гражданской защите в 2013 году, - рассказал первый заммэра.
Корреспонденты РепортерUA отправились по нескольким адресам и увидели, что не на всех зданиях присутствует указатель с надписью «укрытие» и номер телефона, по которому можно позвонить и узнать где находится ключ. На многих из них есть решетки и мусор возле входа. Ключ находится в нескольких кварталах от укрытия.
К примеру, ключ от временного укрытия по адресу ул. Бородинская, 3 находится на ул. Профессора Толока, 27-А. Для того, чтобы получить ключ, нужно пройти больше 1 км, то есть потратить около 15 минут. В одном многоэтажном доме есть несколько входов в подвальное помещение, как правило, они находятся под балконами первого этажа.
ул. Бородинская, 3
В данный момент городские власти заявили, что занимаются инвентаризацией временных укрытий, а также планируют создать укрытия двойного назначения. Об этом шла речь и во время вчерашнего заседания комиссии ТЭБ ЧС.
– Сейчас мы производим инвентаризацию этих укрытий. Наша задача максимально обследовать город для того, чтобы установить для населения укрытие с двойным назначением. Сюда мы хотим отнести такие объекты, как подземные пешеходные переходы, укрытия в торговых центрах, подвальные, подземные стоянки в ТРЦ. К примеру, такие как «Масса», которая находится на ул. Победы, 62», – говорит А. Власюк.
Отметим, что известный секонд-хенд возле супермаркета «Амстор» на Победе – он же бункер – является классическим примером бомбоубежища. Бункер принадлежит заводу «Гамма» (77-й завод) и сейчас сдан в аренду. В случае тревоги люди могут спрятаться и там, после того как будет убрана большая часть товара. Бомбоубежища, согласно закону, в частную собственность передаваться не могут.
На сегодня мэрия успела полностью осмотреть и подготовить 279 укрытий на территории коммунальных предприятий и заводов. До конца этой недели пройдет инвентаризация самых простых укрытий для населения. Для этого ГСЧС вместе с главами райадминистраций проведут мониторинг владельцев укрытий, чтобы все помещения, которые предназначены для населения, соответствовали требованиям.
Кроме того, на заседании комиссии ТЭБ ЧС Департаменту по управлению ЖКХ городского совета поставлена задача уточнить перечень простейших укрытий, находящихся на балансе ОСМД, ЖСК, управляющих компаний. Балансодержатели защитных сооружений, простейших укрытий (руководители исполнительных органов городского совета, коммунальные предприятия, председатели ОСМД и так далее) должны подготовить их к использованию. Отдельное внимание необходимо уделить размещению табличек, надписей с обозначениями простейшего укрытия, маршрута к нему.
Что касается самых простых укрытий, то ответственность лежит на ОСМД, управляющих компаниях. Постановление КабМинУ №138 гласит, что «балансодержатель обеспечивает содержание защитных сооружений и других сооружений, которые должны использоваться для укрытия населения, а также поддержание их в состоянии, необходимом для приведения в готовность к использованию по назначению в соответствии с требованиями по содержанию и эксплуатации защитных сооружений…». При этом в укрытиях двойного назначения и самых простых укрытиях жители могут находится не более 24 часов.
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