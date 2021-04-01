В Запорожье в ДТП погиб водитель ВАЗа: его трехлетний сын в больнице. Фото

Сегодня, 1 апреля, в Днепровском районе Запорожья столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб на месте происшествия, еще два человека пострадали.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, ДТП случилось на улице Бородинской около 8:00. Предварительно установлено, что 45-летняя женщина, управляя автомобилем «Renault Duster» не предоставила преимущество в движении автомобилю «ВАЗ», в результате чего произошло столкновение.
32-летний водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия. Его трехлетний сын и женщина-водитель другого автомобиля с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в больницы города. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и обращаются к свидетелям ДТП и водителям, которые имеют видеозаписи, с просьбой обратиться по телефонам: (098) 987-94-44 или 102.
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