В КГГА рассказали, как получить пропуска на транспорт во время локдауна

РепортерUA 01 Апр 2021 - 21:52

В КГГА объяснили, как получить специальные пропуска на проезд в общественном транспорте Киева во время локдауна с 5 по 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, руководители предприятий и организаций должны прислать письмо директору департамента транспортной инфраструктуры КГГА по адресу: ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж. Телефон: (044)366-63-36. Электронная почта: dti@kmda.gov.ua.

В письме должны быть указаны:

  • название предприятия
  • обоснование необходимости получения спецпропуска
  • обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия
  • реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия - адреса и района Киева
  • контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона

При этом количество спецпропусков ограничено. Заявки от физлиц не принимаются. Спецпропуск действителен при предъявлении служебного удостоверения, паспорта или водительского удостоверения.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...