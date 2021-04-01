В КГГА рассказали, как получить пропуска на транспорт во время локдауна

В КГГА объяснили, как получить специальные пропуска на проезд в общественном транспорте Киева во время локдауна с 5 по 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В частности, руководители предприятий и организаций должны прислать письмо директору департамента транспортной инфраструктуры КГГА по адресу: ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж. Телефон: (044)366-63-36. Электронная почта: dti@kmda.gov.ua.
В письме должны быть указаны:
- название предприятия
- обоснование необходимости получения спецпропуска
- обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия
- реквизиты предприятия с указанием расположения предприятия - адреса и района Киева
- контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона
При этом количество спецпропусков ограничено. Заявки от физлиц не принимаются. Спецпропуск действителен при предъявлении служебного удостоверения, паспорта или водительского удостоверения.
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