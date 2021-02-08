Киев закрывают для грузового транспорта из-за мощного снегопада

РепортерUA 08 Фев 2021 - 11:49

Из-за непогоды и снегопада в Киеве с 15:00 понедельника, 8 февраля, запретят въезд грузового транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. О снятии ограничений администрация обещает сообщить дополнительно.

«Стоит отметить, что ограничение въезда крупногабаритного транспорта позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники», - сообщили в КГГА.

Водителей грузовиков просят принять эту информацию во внимание и строить свои маршруты в объезд столицы. По возможности не пользоваться личными авто призывают и киевлян.

«Также просим не парковать свои машины вдоль улиц, дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд снегоуборочной техники. Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, эвакуируют», - сообщили в КГГА.

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