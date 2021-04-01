В МИД Украины отреагировали на эскалацию со стороны РФ

РепортерUA 01 Апр 2021 - 21:58

Украина вместе с государствами-партнерами констатирует системную эскалацию Россией ситуации в ОРДЛО и аннексированном Крыму. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба ведомства.

«Украина и партнеры нашего государства констатируют системное обострение Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня. Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы», - сказал Кулеба.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обострение на Донбассе. Он также отметил, что наращивание присутствия российских войск на границе с Украиной - традиционное дело России для создания атмосферы угрозы и давления.

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