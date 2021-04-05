В Киеве решили отложить завершение отопительного сезона

РепортерUA 05 Апр 2021 - 18:40

Власти Киева решили отложить завершение отопительного сезона из-за похолодания, сообщает пресс-служба КГГА в понедельник, 5 апреля.

Ранее планировалось, что отопление в жилых домах столицы отключат с 5 апреля. 

«В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, отключение тепла в Киеве вынуждены отложить на несколько дней», - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам синоптиков, отключать отопление смогут начать в Киеве не ранее 10 апреля.

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