С 19 апреля в Запорожье завершается отопительный сезон. Отключение теплоносителя состоится 19 и 20 апреля. Об этом сообщается на сайте Запорожского горсовета.
Напомним, завершение отопительного сезона в Запорожье было запланировано на 7-8 апреля, однако затем, с учетом прогноза погоды, это решение было отменено. К тому же в начале этой недели медики обратились с просьбой не прекращать пока отопительный сезон. Ведь по техническим причинам в Запорожье отсутствует возможность отключить от отопления только жилые многоэтажки, не отключая при этом медицинские учреждения, детские сады. В связи с этим решение о сроках завершения отопительного сезона решили рассмотреть позже, после стабилизации погодных условий.
Теперь, с учетом прогноза погоды на ближайшие дни, городской голова Владимир Буряк поручил подготовить решение исполнительного комитета Запорожского городского совета. Согласно прогнозу погоды после некоторого похолодания с 17 апреля среднесуточная температура в Запорожье будет превышать 8°С, что позволяет начать завершение отопительного сезона с 19 апреля. Отключение теплоносителя будет происходить 19 и 20 апреля.
Концерн «Городские тепловые сети», предприятия и организации Запорожья, осуществляющие теплоснабжение, должны провести отключения потребителей тепловой энергии. Предприятиям и организациям, управляющим компаниям «Місто для людей» и «Мрія», КП «Наше місто», КП «Запорожремсервис», объединениям совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительным кооперативам, иным управляющим и владельцам, совладельцам жилых домов, зданий будет поручено провести отключение внутридомовых систем отопления. При этом после отключения эти системы должны оставаться заполненными водой.
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