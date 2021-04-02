В Запорожье с 7 апреля завершается отопительный сезон

РепортерUA 02 Апр 2021 - 09:15

С 7 апреля в Запорожье завершается отопительный сезон. Отключение теплоносителя состоится 7 и 8 апреля.

Как сообщили в Запорожском горсовете, завершение отопительного сезона происходит согласно утвержденным государственным нормам после того, как в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8° С. Именно поэтому, с учетом прогноза погоды, отопительный сезон в нашем городе будет завершаться с 7 апреля. Исполнительный комитет городского совета поддержал это решение.

Концерн «Городские тепловые сети», предприятия и организации Запорожье, осуществляющие теплоснабжение, должны провести отключения потребителей тепловой энергии.

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