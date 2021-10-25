В Запорожье изменили дату старта отопительного сезона

В Запорожье с сегодняшнего дня подключают к отоплению детские сады и больницы в тех районах, где существует такая техническая возможность. Об этом сообщил в Запорожском горсовете.
С сегодняшнего дня, 25 октября, в Запорожье начали подключать к отоплению социальную сферу - больницы, детские сады и другие бюджетные учреждения, которые обращаются в концерн с письменным запросом.
- Мы начали запуск объектов бюджетной сферы центральных районов города по так называемой двухтрубной системе там, где у нас есть техническая возможность это сделать. Мы подаем тепло детским садам и больницам. Школы пока на каникулах, поэтому они не обращаются с таким запросом. Уже 10 садиков и больниц мы запустили. Продолжаем эту работу в течение сегодняшнего дня, - отметил директор ГТС Александр Грек.
Жилые дома планируют подключать к отоплению с 1 ноября. При этом будут учитываться погодные условия и обращения граждан в Контакт-центр «15-80». Ранее сообщалось, что отопление в жилых домах появится 3 ноября.
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