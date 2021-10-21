Стало известно, когда в Запорожье включат отопление

С 25 октября в Запорожье начнут подключать к отоплению детские сады и больницы. Это будет сделано в тех районах, где существует такая техническая возможность.
Как сообщили в Запорожском горсовете, отопительный сезон для жилых домов стартует с 3 ноября. Именно тогда их начнут подключать к отоплению. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции генеральный директор концерна «Городские тепловые сети» Александр Грек.
По его словам, Запорожье готово к старту отопительного сезона. Подготовлены 62 котельные, 52 центральных тепловых пункта, заменено около 22 километров тепловых сетей. Концерн «Городские тепловые сети» также заключил трехлетний контракт на поставку природного газа на условиях льготных цен для населения - 7420 гривен за тысячу кубических метров.
На сегодня по 98% домов подписаны акты готовности к отопительному сезону. В то же время, 414 домов ОСМД и ЖСК еще не подали указанные документы. В результате в этих домах запуск отопления под вопросом. Без подписания упомянутого документа концерн просто не сможет подать тепло на эти дома. Генеральный директор концерна «ГТС» призвал руководителей ОСМД и ЖСК предоставить акты готовности для проверки и подписания.
Утвержденная стоимость природного газа позволяет использовать тариф для населения на уровне 2200 гривен за гигакалорию. Однако, согласно подписанному на общегосударственном уровне Меморандуму, который был разработан по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, в этом отопительном сезоне будет применяться тариф прошлого года. Жители не будут платить больше упомянутого тарифа. Разницу концерну «ГТС» компенсирует местный бюджет.
- С 25 октября начнем подключать к отоплению детские сады, больницы в Вознесеновском, Коммунарском, Александровском, Шевченковском районах. Это будет касаться тех микрорайонов, где существует двухтрубная система отопления. Общий отопительный сезон в Запорожье стартует с 3 ноября. Также с 3 ноября начнется подключение к отоплению жилых домов, - сказал Александр Грек.
Контакт-центр «15-80» начнет принимать жалобы на проблемы с отоплением с 9 ноября. В концерне также напомнили, что в силу вступают новые договора на поставку тепловой энергии и горячей воды. Они предусматривают абонентскую плату, за счет которой концерн сможет обслуживать и менять общедомовые приборы учета и так далее. Ее платят в течение года. Она будет составлять ежемесячно 28,02 гривны по договорам поставки тепловой энергии и 27,63 гривны - горячей воды.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.