В Запорожье продлили отопительный сезон

РепортерUA 07 Апр 2021 - 16:21

В Запорожье продлен отопительный сезон. Решение о переносе отключения тепла было принято в связи с прогнозируемым похолоданием на территории города.

По информации, которую предоставил Запорожский областной центр гидрометереологии, в течение ближайших пяти суток (с 7 до 11 апреля) среднесуточная температура воздуха в Запорожье не будет превышать плюс 8°С. Отметим, что согласно Постановлению Кабинета Министров Украины отопительный период должен быть завершен, если в течение трех суток средняя суточная температура воздуха на улице превышает + 8°С .

С целью недопущения роста заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, решение исполнительного комитета Запорожского городского совета об окончании отопительного сезона отменено. Решение о новых сроках завершения будет принято позже с учетом погодных условий.

Напомним, ранее планировали завершить отопительный сезон с 7 апреля.

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