В Днепре задержали преступную группу, которая терроризировала предпринимателей и фермеров. Видео

РепортерUA 05 Апр 2021 - 20:10

В Днепре задержали преступную группу, которая терроризировала предпринимателей и фермеров, вымогая у них деньги. Об этом сообщает Нацполиция.

Полиция провела масштабную спецоперацию и задержала шесть человек, еще 16 объявлены подозрения. Среди задержанных так называемые смотрящие, криминальные авторитеты и другие участники преступной группы.

«Смотрящие через доверенных лиц принуждали местных предпринимателей и фермеров платить дань, организовали ряд заказных преступлений и наладили поставку запрещенных предметов в тюрьмы. Задержанным инкриминируется распространение преступного влияния, организация и участие в криминальных сходках», – говорится в сообщении.

Правоохранители собирали доказательства преступной деятельности группы в течение восьми месяцев. Организатором банды является «смотрящий» по городу Никополь, с богатым криминальным прошлым.

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