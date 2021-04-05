В Днепре задержали преступную группу, которая терроризировала предпринимателей и фермеров. Видео

В Днепре задержали преступную группу, которая терроризировала предпринимателей и фермеров, вымогая у них деньги. Об этом сообщает Нацполиция.
Полиция провела масштабную спецоперацию и задержала шесть человек, еще 16 объявлены подозрения. Среди задержанных так называемые смотрящие, криминальные авторитеты и другие участники преступной группы.
«Смотрящие через доверенных лиц принуждали местных предпринимателей и фермеров платить дань, организовали ряд заказных преступлений и наладили поставку запрещенных предметов в тюрьмы. Задержанным инкриминируется распространение преступного влияния, организация и участие в криминальных сходках», – говорится в сообщении.
Правоохранители собирали доказательства преступной деятельности группы в течение восьми месяцев. Организатором банды является «смотрящий» по городу Никополь, с богатым криминальным прошлым.
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