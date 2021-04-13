В МОЗ рассказали о составе вакцин от коронавируса. Фото

В МОЗ рассказали о составе вакцин от коронавируса и отметили, что он зависит от технологии, которая использовалась для их разработки.
В Украине уже используют вакцину Covieshield/AstraZeneca и ожидают вакцину AstraZeneca южнокорейского производителя SK Bioscience, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Вакцины AstraZenecа разных производителей имеют одинаковый состав.
Важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки. Если вы подозреваете, что у вас может быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту ближайшую больницу.