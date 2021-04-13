В МОЗ рассказали о составе вакцин от коронавируса. Фото

РепортерUA 13 Апр 2021 - 13:18

В МОЗ рассказали о составе вакцин от коронавируса и отметили, что он зависит от технологии, которая использовалась для их разработки.

В Украине уже используют вакцину Covieshield/AstraZeneca и ожидают вакцину AstraZeneca южнокорейского производителя SK Bioscience, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Вакцины AstraZenecа разных производителей имеют одинаковый состав.

Важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки. Если вы подозреваете, что у вас может быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту ближайшую больницу.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

 

 
 
public://uploads/photos/173275350_1827592014070562_2280332828853479285_n.jpg
public://uploads/photos/173323366_1827591970737233_242743851586719469_n.jpg
public://uploads/photos/172641198_1827591957403901_4102677311953107411_n.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...