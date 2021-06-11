Запорожские депутаты включили еще 8 человек в состав исполкома: список

Сегодня, 11 июня, депутаты городского совета увеличили состав исполкома с 17 до 25 человек и включили в состав еще 8 человек. Данное решение приняли во время 6-й сессии городского совета.
В состав исполкома включены:
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Дмитрий Великанов - начальника коммунального предприятия «Муниципальная телевизионная сеть»,
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Сурен Давитян - генеральный директора ООО «Укрнерудпром»,
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Виталий Змиенко - глава РГА по Днепровскому району
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Максим Кордупа - помощник адвоката адвокатского обьединения «Юрлюкссервис»,
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Виталий Лысенко - глава РГА по Вознесеновскому району
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Денис Лодов - предприниматель
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Андрей Розумович - директор ООО «СВОБОДА ТРЕЙД»,
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Николай Ярмощук - директор коммунального учреждения «Запорожский областной центр экологонатуралистического творчества» Запорожского областного совета.
Продолжение сессии: онлайн-репортаж из зала Запорожского горсовета. Видео
Стало известно, кто вошел в состав исполкома Запорожского горсовета и стал заместителем мэра