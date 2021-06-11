Запорожские депутаты включили еще 8 человек в состав исполкома: список

РепортерUA 11 Июн 2021 - 16:09

Сегодня, 11 июня, депутаты городского совета увеличили состав исполкома с 17 до 25 человек и включили в состав еще 8 человек. Данное решение приняли во время 6-й сессии городского совета.

В состав исполкома включены:

  • Дмитрий Великанов - начальника коммунального предприятия «Муниципальная телевизионная сеть»,

  • Сурен Давитян - генеральный директора ООО «Укрнерудпром»,

  • Виталий Змиенко - глава РГА по Днепровскому району

  • Максим Кордупа - помощник адвоката адвокатского обьединения «Юрлюкссервис»,

  • Виталий Лысенко - глава РГА по Вознесеновскому району

  • Денис Лодов - предприниматель

  • Андрей Розумович - директор ООО «СВОБОДА ТРЕЙД»,

  • Николай Ярмощук - директор коммунального учреждения «Запорожский областной центр экологонатуралистического творчества» Запорожского областного совета.

Продолжение сессии: онлайн-репортаж из зала Запорожского горсовета. Видео

Стало известно, кто вошел в состав исполкома Запорожского горсовета и стал заместителем мэра

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