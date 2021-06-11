Продолжение сессии: онлайн-репортаж из зала Запорожского горсовета. Видео

Сегодня, 11 июня, продолжилась 6-я сессия Запорожского горсовета. На прошлом заседании 26 мая депутаты ушли на перерыв. Тогда они не успели сформировать повестку дня и попросили перерыв, чтобы провести консультации между фракциями городского совета по проблемным вопросам.
11:00. Депутаты начинают собираться в зале.
11:33. Заседание все еще не началось.
11:45 Депутаты все еще не собрались. Мэра и секретаря горсовета нет в президиуме.
12:33. Городской голова Владимир Буряк в президиуме.
13:50. В зал зашел секретарь горсовета Анатолий Куртев.
Регистрация. В зале 58 депутатов из 64.
Сообщается, что фракции «Слуга народа» произошли изменения. Был избран новый председатель фракции. Главой стала Регина Харченко.
14:00. Предоставляется слово для доклада руководителям окружных прокуратур Запорожья.
Включили в повестку дня проект решения о новом составе депутатских комиссий - Вариант № 5. Принято. Вопрос включили в повестку дня.
14:21. Включают в повестку дня проект решения - Об утверждении нового состава исполкома. Включают вопрос о внесении изменений в решение горсовета № 10 от 23.12. 2020 г.
Включают проект решения о внесении изменений в регламент.
14:27. Включают в повестку дня вопросы о выделении материальной помощи.
14:41. Утверждают повестку дня в целом. За - 58. Принято.
Создают рабочие органы сессии.
14:44. Объявлен перерыв на 5 минут.
15:03. Депутаты занимают свои места. Регистрация. В зале - 59 депутатов из 64.
15:07. Включили в пакетное голосование вопросы, касающиеся выделения материальной помощи. Голосуют пакетом. За - 59. Принято.
15:10. Следующий вопрос о возвращении льготного проезда. Голосуют. За - 57. Принято.
Голосуют за проект решения Об избрании постоянных комиссий Запорожского городского совета и их председателей в новом составе (вариант 5). За - 55. Принято.
15:11. Голосуют в целом за увеличение количественного состава исполнительного комитета. За - 52. Принято.
Также поддержали проект решения об изменении в составе исполкома.
Проекты решения, которые касаются бюджета, № 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 включили в пакетное голосование. Голосуют блоком. Приняли.
15:23. Следующий проект решения О внесении изменений в решение городского совета от 19.12.2018 №32 «Об утверждении Программы «Здравоохранение города Запорожья на период 2019-2021 годы. Голосуют за основу. За - 57. Принято.
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