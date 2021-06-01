Опубликован проект решения о новом составе постоянных комиссий в горсовете Запорожья

РепортерUA 01 Июн 2021 - 12:10

Вчера, 31 мая, на сайте Запорожского горсовета опубликовали проект решения о новом составе постоянных депутатских комиссий горсовета. На прошлой неделе этот вопрос хотели внести в повестку сессии, но все закончилось скандалом. 

Напомним, 26 мая на шестой сессии горсовета Запорожья пять из шести депутатских фракций выступили с инициативой изменить кадровый состав постоянных комиссий. Против рассмотрения данного вопроса выступил городской голова Запорожья Владимир Буряк и представители его политсилы «Єднання». В итоге сессия была приостановлена на неопределенный срок. 

На сайте мэрии был опубликован проект решения о новом составе постоянных депутатских комиссий. В департаменте правового обеспечения мэрии не согласовали этот проект. Считают, что им не предоставили документы о предварительном согласовании кандидатур на постоянных комиссиях.

В проект предлагают следующий состав постоянных депутатских комиссий:

Комиссия по вопросам социального и экономического развития, бюджета и финансов:

Глава комиссии Александр Кияница (партия ОПЗЖ).

Члены комиссии:

  • Николай Белый - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;

  • Сергей Журавель - депутат городского совета от партии ОПЗЖ;

  • Александр Константинов - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;

  • Олег Королев - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

  • Александр Мотренко - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

  • Кирилл Нерянов -  депутат городского совета от партии «Слуга народа»;

  • Сергей Никулин - депутат городского совета от политической партии «Партия Шария»;

  • Людмила Огородник - депутат городского совета от партии “ОПЗЖ”;

  • Сергей Полывяный - депутат городского совета от политической партии “Новая Политика”;

  • Виталий Тишечко - депутат городского совета от партии «Слуга народа».

Депутатская комиссия по вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений: 

Глава комиссии Василий Полюсов (партия ОПЗЖ).

Члены комиссии:

  • Игорь Бурчак - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

  • Геннадий Васильчук - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

  • Олег Домбровский - депутат городского совета от партии «ОПЗЖ»;

  • Евгений Мусийченко - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;

  • Руслан Пидорич - депутат городского совета от политической партии «Новая политика»;

  • Михаил Прасол - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

  • Андрей  Согорин - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;

  • Виктор Тлеуш - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;

  • Виктор Филас - депутат городского совета от политической партии «Партия Шария»;

  • Регина Харченко - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;

Депутатская комиссия по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения:

Глава комиссии Ирина Кулеш (партия Слуга Народа).

Члены комиссии:

  • Инна Бочарникова - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

  • Павел Варванский - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;

  • Ольга Гордиенко - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;

  • Дмитрий Ивахненко - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

  • Сергей Лоцман - депутат городского совета от политической партии «Новая политика»;

  • Геннадий Наумов - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;

  • Виталий Несмашный - депутат городского совета от партии «ОПЗЖ»;

  • Александр Федоров - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;

  • Виталина  Яковлева - депутат городского совета от политической партии «Партия Шария».

Комиссия по вопросам образования, науки, культуры, спорта, молодежи и туризма:

Глава комиссии Инна Пенчук (партия Слуга Народа).

Члены комиссии: 

  • Наталья Власова - депутат городского совета от политической партии «Новая политика»;

  • Екатерина Дорошенко - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;

  • Галина Гончаренко - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;

  • Вячеслав Зайцев - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;

  • Александр Курников - депутат городского совета от партии «ОПЗЖ»;

  • Владимир Полухин - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

  • Денис Симаков - депутат городского совета от партии «ОПЗЖ»;

  • Александр Скирта  - депутат городского совета от политической партии «Партия Шария»;

  • Роман Таран - депутат городского совета от партии «ОПЗЖ».

Депутатская комиссия по вопросам жизнеобеспечения города:

Глава депутатской комиссии Алексей Басов (партия Новая политика).

Члены комиссии:

  • Сергей Дергачев - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;

  • Артур Кижнер - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа - за жизнь»;

  • Михаил Молчанов - депутат городского совета от политической партии «Новая политика»;

  • Алексей Никифоров - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

  • Валерий Прозапас - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;

Депутатская комиссия по вопросам экологии:

Глава депутатской комиссии Надежда Сельванева (партия «Партия Владимира Буряка «Єднання»).

Члены комиссии: 

  • Сергей Ильченко - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

  • Роман Кирьянов - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;

  • Дмитрий Мищенко - депутат городского совета от партии «ОПЗЖ»;

  • Пелагея Шумейко - депутат городского совета от политической партии «Партия Шария».

Комиссия по вопросам депутатской деятельности, регламента, законности, правопорядка и предотвращения коррупции:

Глава депутатской комиссии Марина Лисовая (партия «Партия Владимира Буряка «Єднання»).

Члены комиссии: 

  • Екатерина Грицай - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;

  • Александр  Лобас - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;

  • Дмитрий Серый - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

  • Людмила Шаталова - депутат городского совета от партии «ОПЗЖ».

Депутатская комиссия по вопросам регуляторной политики, развития предпринимательства, торговли:

Глава депутатской комиссии Александр Кобзарюк (партия «Европейская Солидарность»).

Члены комиссии: 

  • Дмитрий Гладкий - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;

  • Валентин Зарва - депутат городского совета от партии «ОПЗЖ»;

  • Олег Коломоец - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;

  • Александр Онищенко - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання».

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