Опубликован проект решения о новом составе постоянных комиссий в горсовете Запорожья

Вчера, 31 мая, на сайте Запорожского горсовета опубликовали проект решения о новом составе постоянных депутатских комиссий горсовета. На прошлой неделе этот вопрос хотели внести в повестку сессии, но все закончилось скандалом.
Напомним, 26 мая на шестой сессии горсовета Запорожья пять из шести депутатских фракций выступили с инициативой изменить кадровый состав постоянных комиссий. Против рассмотрения данного вопроса выступил городской голова Запорожья Владимир Буряк и представители его политсилы «Єднання». В итоге сессия была приостановлена на неопределенный срок.
На сайте мэрии был опубликован проект решения о новом составе постоянных депутатских комиссий. В департаменте правового обеспечения мэрии не согласовали этот проект. Считают, что им не предоставили документы о предварительном согласовании кандидатур на постоянных комиссиях.
В проект предлагают следующий состав постоянных депутатских комиссий:
Глава комиссии Александр Кияница (партия ОПЗЖ).
Члены комиссии:
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Николай Белый - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;
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Сергей Журавель - депутат городского совета от партии ОПЗЖ;
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Александр Константинов - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;
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Олег Королев - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
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Александр Мотренко - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
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Кирилл Нерянов - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;
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Сергей Никулин - депутат городского совета от политической партии «Партия Шария»;
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Людмила Огородник - депутат городского совета от партии “ОПЗЖ”;
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Сергей Полывяный - депутат городского совета от политической партии “Новая Политика”;
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Виталий Тишечко - депутат городского совета от партии «Слуга народа».
Депутатская комиссия по вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений:
Глава комиссии Василий Полюсов (партия ОПЗЖ).
Члены комиссии:
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Игорь Бурчак - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
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Геннадий Васильчук - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
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Олег Домбровский - депутат городского совета от партии «ОПЗЖ»;
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Евгений Мусийченко - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;
-
Руслан Пидорич - депутат городского совета от политической партии «Новая политика»;
-
Михаил Прасол - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
-
Андрей Согорин - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;
-
Виктор Тлеуш - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;
-
Виктор Филас - депутат городского совета от политической партии «Партия Шария»;
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Регина Харченко - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;
Депутатская комиссия по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения:
Глава комиссии Ирина Кулеш (партия Слуга Народа).
Члены комиссии:
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Инна Бочарникова - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
-
Павел Варванский - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;
-
Ольга Гордиенко - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;
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Дмитрий Ивахненко - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
-
Сергей Лоцман - депутат городского совета от политической партии «Новая политика»;
-
Геннадий Наумов - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;
-
Виталий Несмашный - депутат городского совета от партии «ОПЗЖ»;
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Александр Федоров - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;
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Виталина Яковлева - депутат городского совета от политической партии «Партия Шария».
Комиссия по вопросам образования, науки, культуры, спорта, молодежи и туризма:
Глава комиссии Инна Пенчук (партия Слуга Народа).
Члены комиссии:
-
Наталья Власова - депутат городского совета от политической партии «Новая политика»;
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Екатерина Дорошенко - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;
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Галина Гончаренко - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;
-
Вячеслав Зайцев - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;
-
Александр Курников - депутат городского совета от партии «ОПЗЖ»;
-
Владимир Полухин - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
-
Денис Симаков - депутат городского совета от партии «ОПЗЖ»;
-
Александр Скирта - депутат городского совета от политической партии «Партия Шария»;
-
Роман Таран - депутат городского совета от партии «ОПЗЖ».
Депутатская комиссия по вопросам жизнеобеспечения города:
Глава депутатской комиссии Алексей Басов (партия Новая политика).
Члены комиссии:
-
Сергей Дергачев - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;
-
Артур Кижнер - депутат городского совета от партии «Оппозиционная платформа - за жизнь»;
-
Михаил Молчанов - депутат городского совета от политической партии «Новая политика»;
-
Алексей Никифоров - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
-
Валерий Прозапас - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;
Депутатская комиссия по вопросам экологии:
Глава депутатской комиссии Надежда Сельванева (партия «Партия Владимира Буряка «Єднання»).
Члены комиссии:
-
Сергей Ильченко - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
-
Роман Кирьянов - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;
-
Дмитрий Мищенко - депутат городского совета от партии «ОПЗЖ»;
-
Пелагея Шумейко - депутат городского совета от политической партии «Партия Шария».
Комиссия по вопросам депутатской деятельности, регламента, законности, правопорядка и предотвращения коррупции:
Глава депутатской комиссии Марина Лисовая (партия «Партия Владимира Буряка «Єднання»).
Члены комиссии:
-
Екатерина Грицай - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;
-
Александр Лобас - депутат городского совета от политической партии «Европейская Солидарность»;
-
Дмитрий Серый - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
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Людмила Шаталова - депутат городского совета от партии «ОПЗЖ».
Депутатская комиссия по вопросам регуляторной политики, развития предпринимательства, торговли:
Глава депутатской комиссии Александр Кобзарюк (партия «Европейская Солидарность»).
Члены комиссии:
-
Дмитрий Гладкий - депутат городского совета от партии «Слуга народа»;
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Валентин Зарва - депутат городского совета от партии «ОПЗЖ»;
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Олег Коломоец - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання»;
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Александр Онищенко - депутат городского совета от политической партии «Партия Владимира Буряка «Єднання».
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