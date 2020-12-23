Стало известно, кто вошел в состав исполкома Запорожского горсовета и стал заместителем мэра

РепортерUA 23 Дек 2020 - 17:30

Сегодня, 23 декабря, депутаты Запорожского горсовета утвердили проект решения о формировании исполнительного комитета, а также опередилил его численность, сообщает корреспондент РепортерUA.

Согласно принятого решения в Запорожский исполком войдут 17 человек.

В состав исполнительного комитета вошли:

  • Владимир Буряк - Запорожский городской голова;

  • Геннадий Наумов - секретарь Запорожского городского совета;

  • Андрей Пятницкий - первый заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета;

  • Владимир Волобуев - заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета;

  • Виктор Гординский - заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета;

  • Валентина Малыш - заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета;

  • Анатолий Пустоваров - заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета;

  • Роман Омельянович - управляющий делами исполнительного комитета Запорожского городского совета;

  • Николай Евдокименко - председатель правления ПАО «Запорожский автомобилестроительный завод»;

  • Игорь Клейнер - генеральный директор ОАО «Запорожтрансформатор»;

  • Сергей Кийко - председатель правления ПАО «Днепроспецсталь»;

  • Наталья Михайская - финансовый директор ПАО "Запорожсталь";

  • Вадим Рыльский - директор ООО «Строительная Компания« Александр-Строй»;

  • Виталий Софийченко - директор общества с ограниченной ответственностью «ВитаЦентр»;

  • Анатолий Малыш - директор по связям с общественностью ОАО «Мотор Сич».

Численность исполкома определена в составе 17 человек, поэтому еще две кандидатуры планируется проголосовать на следующих сессиях.

Кроме того, депутаты избрали заместителей мэра:

  • Андрей Пятницкий - первый заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета

  • Волобуев В.А. - заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета

  • В. Гордынский - заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета

  • Валентина Малыш - заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета

  • Анатолий Пустоваров - заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета

  • Романа Омельянович - управляющим делами исполнительного комитета Запорожского городского совета.

  • Продолжение второго пленарного заседания Запорожского горсовета: онлайн-репортаж

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