Стало известно, кто вошел в состав исполкома Запорожского горсовета и стал заместителем мэра

Сегодня, 23 декабря, депутаты Запорожского горсовета утвердили проект решения о формировании исполнительного комитета, а также опередилил его численность, сообщает корреспондент РепортерUA.
Согласно принятого решения в Запорожский исполком войдут 17 человек.
В состав исполнительного комитета вошли:
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Владимир Буряк - Запорожский городской голова;
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Геннадий Наумов - секретарь Запорожского городского совета;
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Андрей Пятницкий - первый заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета;
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Владимир Волобуев - заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета;
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Виктор Гординский - заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета;
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Валентина Малыш - заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета;
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Анатолий Пустоваров - заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета;
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Роман Омельянович - управляющий делами исполнительного комитета Запорожского городского совета;
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Николай Евдокименко - председатель правления ПАО «Запорожский автомобилестроительный завод»;
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Игорь Клейнер - генеральный директор ОАО «Запорожтрансформатор»;
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Сергей Кийко - председатель правления ПАО «Днепроспецсталь»;
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Наталья Михайская - финансовый директор ПАО "Запорожсталь";
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Вадим Рыльский - директор ООО «Строительная Компания« Александр-Строй»;
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Виталий Софийченко - директор общества с ограниченной ответственностью «ВитаЦентр»;
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Анатолий Малыш - директор по связям с общественностью ОАО «Мотор Сич».
Численность исполкома определена в составе 17 человек, поэтому еще две кандидатуры планируется проголосовать на следующих сессиях.
Кроме того, депутаты избрали заместителей мэра:
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Андрей Пятницкий - первый заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета
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Волобуев В.А. - заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета
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В. Гордынский - заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета
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Валентина Малыш - заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета
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Анатолий Пустоваров - заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета
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Романа Омельянович - управляющим делами исполнительного комитета Запорожского городского совета.
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Продолжение второго пленарного заседания Запорожского горсовета: онлайн-репортаж
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